Acerbi, Muller zittito e rissa sfiorata: la provocazione dopo Inter-Bayern

L’Inter è in semifinale di Champions League. Dopo aver interrotto la striscia di 22 partite europee senza sconfitte all’Allianz Arena - l’ultimo ko risaliva al 7 aprile 2021, 3-2 contro il Psg - vincendo 2-1 in casa del Bayern Monaco, i nerazzurri di Simone Inzaghi fermano sul 2-2 i bavaresi nel ritorno al Meazza. Un altro tabù infranto dai campioni d’Italia, sempre sconfitti negli altri quattro precedenti a San Siro contro i tedeschi. Lautaro e compagni ora se la vedranno contro il Barcellona (andata in Spagna mercoledì 30 aprile e ritorno a Milan martedì 6 maggio, sempre alle 21) e continuano a cullare il sogno Triplete. Eppure sono gli ospiti a passare in vantaggio in avvio di ripresa con il perfetto diagonale di Kane. Dopo una prima sbandata che porta a una ghiotta chance per Müller, che spara alto il potenziale raddoppio, la squadra di casa acciuffa il pari con una zampata di Lautaro Martinez dal cuore dell’area - 150° gol in maglia nerazzurra per il Toro - e tre minuti dopo passa addirittura in vantaggio con l’incornata del grande ex Benjamin Pavard - prima rete all’Inter per il francese -. Il 2-2 di Dier regala solo un finale incandescente, ma al triplice fischio di Vincic scoppia la festa in campo e sugli spalti.