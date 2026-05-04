Inter-Verona altra partita indagata: VAR e AVAR interrogati. E Schenone va in Procura!

Ombre sui club referee manager

I club referee manager come Schenone sarebbero sulla carta delle figure normalissime, punto di incontro tra dirigenza ed arbitri. In diverse occasioni, però, i contatti sono stati eccessivi e la Procura di Milano sospetta che abbiamo influenzato le designazioni. E non è la prima volta che se ne parla. Nel 2023 da Josè Mourinho al termine di un Monza-Roma aveva detto: "Non abbiamo la forza che hanno altre società di dire 'questo arbitro non lo vogliamo', ci sono squadre che lo fanno. Lo sappiamo tutti. Ci sono squadre che dicono 'io questo non lo voglio'. Noi non abbiamo la forza".