Atalanta-Juve: Allegri su Dybala, Vlahovic, Gasperini e tridente VIDEO

Sale l'attesa per il big match in programma domenica alle 20.45 al Gewiss Stadium tra Atalanta e Juve, scontro diretto per un piazzamento in zona Champions League. Le due formazioni arrivano alla partita con umori e sensazioni differenti: se la Dea sta faticando nelle ultime settimane, al contrario la Vecchia Signora sembra aver ingranasto la marcia e i nuovi acquisti di gennaio, Vlahovic e Zakaria, sembrano aver dato nuova linfa ai bianconeri (ora a +2 sui bergamaschi che però recuperare il match non giocato contro il Torino). Alla vigilia della sfida ha parlato Massimiliano Allegri...

Quanto è importante domani?

“È uno scontro diretto per il quarto posto, è importante ma non decisivo - dice il tecnico juventino in conferenza stampa -. È un bel passaggio, sarà difficile perché l’Atalanta ha dimostrato in questi anni di aver conquistato un posto per lottare per le prime quattro posizioni. È una squadra fisica, sarà molto arrabbiata per l’eliminazione in Coppa Italia”.

Arthur o Locatelli?

“Non so le condizioni di quelli che hanno giocato giovedì, veniamo da due partite pesanti mentalmente e fisicamente. Oggi voglio vedere le squadra, una cosa su cui sono sereno è che i cambia anche l’altro giorno ci hanno dato molto. Bisogna essere bravi tutti a stare bene e quando chiamati in causa fare bene per aiutare i compagni. Questo mi rende sereno, indipendentemente da chi parte titolare”.