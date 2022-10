Juve e il calendario fitto di impegni: sarà un gennaio di fuoco

Con l' eliminazione dalla Champions League , parte del piano di Massimiliano Allegri è saltato. Prima del debutto contro il Sassuolo, l'allenatore della Juve aveva spiegato che "quest'anno con la sosta per il Mondiale cambia tutto: il primo campionato finisce il 13 novembre e dobbiamo essere nelle prime quattro in quel momento per giocarci il campionato da gennaio in poi e passare il turno in Champions". Al momento il quarto posto dista 5 punti e da qui alla pausa mancano cinque partite perché la Juventus possa avvicinarsi, ed eventualmente agganciare, Lazio e Atalanta , attualmente a pari punti (24) sotto a Napoli e Milan.

Cinque sfide in sedici giorni prima del Mondiale

Il margine d'errore per la Juve si riduce ulteriormente. Tra sabato 29 ottobre e domenica 13 novembre giocherà cinque partite che mettono in palio punti pesanti che possono mettere in salita o in discesa il secondo campionato, quello che parte il 4 gennaio. Si comincia con la trasferta di Lecce di sabato prossimo alle 18, poi c'è il Psg mercoledì 2 novembre per assicurarsi quello scivolo in Europa League che oggi sicuramente non attenua la delusione, ma che a febbraio rappresenterà senz'altro uno stimolo. Ma soprattutto due sfide chiave per avvicinarsi alle prime posizioni in campionato: quella con l'Inter a San Siro domenica 6 novembre e quella con la Lazio allo stadium sette giorni dopo. In mezzo il turno infrasettimanale contro il Verona.