Juve, Di Maria e Paredes raccontano il Mondiale: dalla Copa Trucha alla pallonata all'Olanda

Angel Di Maria e Leandro Paredes sono due dei giocatori su cui la Juventus di Allegri potrà fare affidamento per risalire in classifica dopo la penalizzazione di 15 punti in campionato. I due argentini, reduci al Mondiale vinto in Qatar, hanno parlato a "Muchachos" (una speciale intervista targata DAZN Heroes) raccontando diversi aneddoti riguardanti il trionfo del torneo iridato.