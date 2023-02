Bremer in Juve-Nantes e Gvardiol in Lipsia-City: la somiglianza che fa discutere i tifosi

L'episodio è sembrato molto simile, se non identico, a quello di Juventus-Nantes , quando in pieno recupero i bianconeri hanno chiesto un calcio di rigore per un evidente fallo di mano di Centonze sul colpo di testa di Bremer . Il direttore di gara portoghese Pinheiro , richiamato dal Var, dopo aver revisionato quanto accaduto al monitor è rientrato in campo chiudendo la review e tra l'incredulità di calciatori, panchina e tifosi anziché indicare il dischetto ha mimato il gesto della spinta decretando dunque fallo in attacco. Una decisione che ha mandato su tutte le furie la Juventus e i suoi tifosi che, sui social, hanno mostrato tutta la propria rabbia.

Gvardiol-Bremer, due pesi e due misure: tifosi furiosi sui social

La stessa manifestata per la disparità di giudizio tra due episodi apparsi identici: "Adesso qualcuno mi spiega perché il gol di Gvardiol di ieri sera è regolare, mentre quello di Bremer contro il Nantes era fallo", "Cosa cambia?", chiede un tifoso postando le foto delle due azioni. "Ecco il gol di Gvardiol in Lipsia-Manchester City che ricorda 'vagamente' una cosa successa giovedì scorso negli ultimi minuti contro la Juventus. Secondo voi è stato annullato? Ovviamente no, non c’era mica la Juve...", commenta furioso un utente. "Gvardiol segna appoggiandosi sull’avversario come Bremer giovedì scorso. Gol convalidato!", scrive stupito un altro tifoso. C'è poi chi cerca di ironizzare: "Catapulta infernale stile gemelli Derrick nel gol di Gvardiol in Lipsia-Manchester City, ma nessuno si è sognato di andarlo a rivedere". Insomma, due pesi e due misure.

Tifosi Juve, rabbia sulla Uefa e ironia su Pinheiro: “Centonze mano di Dio”