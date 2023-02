Rabiot: "Siamo la Juve, l'Europa League la giochiamo per vincerla"

NANTES (Francia) - "Siamo contenti, soddisfatti, è stato un bel match, il rosso all'inizio ci ha aiutati chiaramente. Siamo soddisfatti. Siamo la Juventus, dobbiamo imporre il nostro gioco ed è quello che abbiamo fatto . Abbiamo mostrato quel che possiamo fare, imponendo il nostro gioco". Al termine di Nantes-Juventus, match valido per il ritorno dei play-off di Europa League vinto dai bianconeri 3-0 grazie ad una tripletta di Angel Di Maria è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Adrien Rabiot : "Ci sono degli obiettivi, con l'Inter in Coppa Italia non sarà facile. L'Europa League fa parte dei nostri obiettivi , ci sono altre grandi squadre in questa competizione ma siamo la Juventus e dobbiamo puntare al massimo".

Rabiot: "Nantes, ambiente caldo. Avevo avvisato la Juve"

"Il Nantes? Ha delle qualità, in campionato hanno avuto delle difficoltà ma in Europa ci sono motivazioni differenti. Non mi hanno sorpreso: l'ho visto giocare, sanno fare ottime cose, hanno qualità e la gara d'andata lo dimostra. L'ambiente è stato bello, lo sapevamo e lo avevo detto ai miei compagni. Ci sarebbe stato un ambiente caldo, lo sapevo, per sfidare la Juventus e per giocare a questo livello", conclude Rabiot.

