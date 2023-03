Centrocampo Juventus, chi parte e chi resta: incognite e certezze FOTO

Uomo chiave del centrocampo della Juventus sul campo, Adrien Rabiot lo sarà anche sul mercato . Il suo rinnovo o il suo addio incideranno tanto sulle strategie relative al reparto mediano, che per il resto potrebbe non cambiare molto, come vediamo. Locatelli Sempre più leader e sempre più calato nella parte di mediano di qualità, capace di contrastare e di impostare, l’ex Sassuolo fresco di riscatto resterà di sicuro alla Juve. Tifoso bianconero fin da bambino, poco più di un anno fa ha voluto a tutti i costi la Juve. Juve che è soddisfattissima di lui, come Allegri . Dovrebbe arrivare un’ offerta incredibile e oggi imprevedibile , per modificare questo stato di cose.

Pogba

La nota dolente della stagione. Nel vero senso della parola, visto che il dolore degli infortuni è stato la costante dell’annata di Pogba, in campo per appena 35 minuti. Pur rammaricata, infastidita a suo tempo dalla decisione di non operarsi e con qualche incertezza, la società è convinta che l’investimento da 10,5 milioni lordi all’anno renderà nella prossima stagione e il giocatore per dimostrarlo è pronto a restare anche senza coppe. Intanto potrebbe dare una mano nelle coppe di quest’anno: ai box per un problema all’adduttore destro, dovrebbe essere disponibile per l’andata dei quarti di Europa League con lo Sporting del 13 aprile, se non per quella della semifinale di Coppa Italia con l’Inter del 4.