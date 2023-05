Juventus, Abodi e il caso Vlahovic: cosa ha detto su Gasperini

Atalanta-Juventus non è ancora finita. A distanza di più di 24 ore, è ancora polemica per quanto successo al Gewiss Stadium di Bergamo, con i cori razzisti nei confronti di Dusan Vlahovic . Ma a far discutere sono state soprattutto le dichiarazioni post gara del tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini . Dopo le parole in merito di Renzo Ulivieri , presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, sono arrivate anche quelle di Andrea Abodi , ministro per lo sport.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Abodi, rilasciate in quel di Catania a margine di una manifestazione elettorale a sostegno del candidato sindaco del capoluogo etneo per il centrodestra Enrico Trantino: "Ognuno risponde alla propria coscienza, spero che Gasperini rifletta su quelle affermazioni. Credo che questo sia un fenomeno che non vada sottovalutato, né bisogna farne una caricatura. C'è la necessità mantenere sempre alta l'attenzione, iniziando proprio dai protagonisti del campo, che sono non soltanto i calciatori bensì anche dirigenti allenatori e dirigenti. Ci rincuora che il presidente della Fifa Infantino dica che nel calcio non c'è posto per il razzismo. Già dal pomeriggio di ieri ci siamo attivati, ci pare assurdo che nel 2023 succedano determinate cose, ma evidentemente dal punto di vista educativo siamo così in ritardo che tutte le volte dobbiamo ritrovarci di tanto in tanto a parlare di questi argomenti, indipendentemente da maglia, colori, città e colore della pelle. È una tematica che dovremo affrontare ancora, chiedendo aiuto anche alla scuola affinché intensifichi il suo impegno per l'educazione civica in generale, e poi fare sì che dagli stadi escano violenti e razzisti".

