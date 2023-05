Atalanta-Juventus, per i cori "Vlahovic zingaro" arrivano i Daspo. Nove...

BERGAMO - Il questore della provincia di Bergamo, in fase di notifica, ha firmato 9 provvedimenti di Daspo nei confronti dei tifosi dell'Atalanta che, in occasione della sfida del Gewiss Stadium dello scorso 7 maggio, hanno rivolto cori a sfondo razziale verso l'attaccante serbo della Juventus Dusan Vlahovic . L'ex Fiorentina, entrato al minuto 65 al posto di Milik e autore della rete del definitivo 2-0 (il vantaggio ospite era stato firmato da Iling-Junior ), è finito nel mirino dei supporters bergamaschi che cantavano "Vlahovic zingaro". Un coro udibile sia nell'impianto che in tv da un gruppo ben più numeroso di persone.

Tale provvedimento, dunque, impedirà l’accesso allo stadio ai soggetti individuati, puniti per un periodo che andrà da 1 a 5 anni. Grazie alla visione delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza del Gewiss Stadium è stato possibile individuare i responsabili e punirli. Per due di loro, inoltre, sarà previsto anche l'obbligo di firma in occasione delle future partite casalinghe della Dea in quanto già in passato si erano resi protagonisti di atti violenti. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti per individuare altri soggetti che hanno partecipato ai cori discriminatori.

