Siviglia-Juve, i convocati di Allegri: out Bonucci, Pogba e De Sciglio

TORINO - "A Siviglia per conquistare la finale di Europa League! Con un chiarissimo obiettivo in mente, la Juventus parte la Spagna, dove è attesa dalla semifinale di ritorno (si riparte dall'1-1 dell'andata). Fischio d'inizio del match, al Ramón Sánchez-Pizjuán, alle 21:00 di giovedì 18 maggio 2023". In una nota, pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club bianconero fa scattare il countdown in vista della semifinale di ritorno di Europa League, in programma in Andalusia. Di seguito l'elenco dei 22 convocati da Massimiliano Allegri: assenti Bonucci, Pogba, De Sciglio, Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge.