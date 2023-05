Siviglia-Juventus, Marocchi: "Di Maria male, Chiesa non può essere questo"

Cuadrado su Torres, che dice il Var di Siviglia-Juve a Makkelie

Siviglia-Juventus: Marocchi su Di Maria, Chiesa, i giovani e Vlahovic

Marocchi passa poi ad analizzare le prestazioni dei singoli: "È chiaro che tanti giocatori della Juve, soprattutto i giovani, hanno giocato bene, Di Maria no, Chiesa prima o poi va recuperato, non può essere questo: è un anno e mezzo che si è fatto male e non può essere questo. La Juve può tornare a giocare le semifinali, potrà tornare a lottare per lo scudetto, ma i giocatori più importanti devono esserci. Chi mi è piaciuto? La difesa ha giocato benissimo. Locatelli, Rabiot e Fagioli finché è rimasto in campo perfetti. Kean il suo l'ha fatto e bene. Adesso bisognerà pensare e puntare sui giocatori... Vlahovic che ha fatto una stagione così così, Chiesa che non c'è mai stato, questi sono i giocatori dai quali ripartire".