Lotito: Il calcio deve ringraziare la Juve. Del -10 ridono gli sciacalli

I 10 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus hanno mandato aritmenticamente la Lazio in Champions League. I biancocelesti, infatti, occupano ora il secondo posto in classifica, a +7 dall'Atalanta quinta a due turni dalla fine. Una soddisfazione enorme per il numero uno dei capitolini Claudio Lotito, che hai microfoni di Sky ha commentato: "Vedremo a fine campionato quale sarà la posizione ufficiale, contano gli atti formali e non le ipotesi. Vedremo quale sarà la classifica finale. Noi abbiamo allestito una squadra per competere con tutti e lo abbiamo dimostrato contro squadre titolate, uscendo quasi sempre vittoriosi o non sconfitti. Per noi è un risultato importante, significa che con organizzazione e lavoro si possono ottenere risultati importanti".