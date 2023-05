Juve, il riscatto di Milik e il prolungamento di Cuadrado: decide Calvo

Il mercato Juventus? Ci penserà il direttore sportivo e l’utilizzo del tempo futuro non è legato soltanto al fatto che in teoria il calciomercato aprirà il primo luglio con chiusura ufficiale tra il 31 agosto e il 1° settembre bensì alla situazione di Cristiano Giuntoli, individuato dalla Juventus come il prediletto per ricoprire questo delicato ruolo ma al momento non è contrattualizzabile per via del legame con il Napoli che si esaurirà nel giugno del 2024, ovvero al termine della prossima stagione. Giuntoli, da 8 anni al fianco del patron Aurelio De Laurentiis, sa perfettamente come ci si deve rapportare al numero uno del Napoli e quindi al momento non sta accelerando visto che la società sta individuando il sostituto di Luciano Spalletti. Quindi non gli resta che aspettare. La sensazione è che prima bisognerà appunto prendere il nuovo allenatore e solo in seguito occuparsi delle altre situazioni.