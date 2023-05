Panchina Juve, spunta anche Conceicao: non solo Tudor se Allegri non resta

Il regime di incertezza che, a dieci giorni dalla conclusione del campionato, ancora ne attanaglia il futuro sta costringendo la Juventus a scrutare l’orizzonte con più soluzioni in saccoccia. Piano A, piano B e così via, non per forza con una precisa gerarchia tra le opzioni. Il discorso vale per i giocatori, per il direttore sportivo. E, naturalmente, anche per l’allenatore. Massimiliano Allegri è blindato da un contratto che prevede altre due stagioni a Torino a 7,5 milioni l’anno, ma quella economica non può essere l’unica ragione per confermare il tecnico. Sulla cui posizione, appunto, comincia ad aleggiare qualche nube scura, in ragione di una sintonia precaria con una parte dell’ambiente.