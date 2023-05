Juve, Borello: "Pena frutto di attenuanti. Riforma? No, ma tempi più snelli”

Quel patteggiamento soltanto ventilato alla vigilia del deferimento per il secondo filone d’indagine federale, nella giornata di ieri è andato in buca . Chiudendo in un sol colpo, di fronte all’impegno della Juventus ad esimersi da ulteriori ricorsi, l’intero contenzioso tra il club bianconero e la giustizia sportiva italiana.

Avvocato Antonio Maria Borello, specializzato in diritto sportivo e penale, secondo lei c’erano i presupposti per proseguire nella battaglia legale, dal momento che la sensazione ribadita alla Continassa è quella di risultare vittime di un’ingiustizia?

«Le motivazioni uscite ieri riguardo il -10 per il caso plusvalenze, a mio giudizio, sono molto pragmatiche nella rimodulazione della sanzione: difficile impugnare nuovamente con successo la decisione di fronte al Collegio di Garanzia dello Sport. Lo stesso comunicato stampa della Juventus, in fondo, chiarisce come l’accordo sia stato raggiunto “nel miglior interesse della società stessa, pur ribadendo la correttezza del proprio operato”. Il club ha quindi optato per la soluzione migliore in quello che era diventato il momento peggiore, con una penalizzazione per il primo filone, il rischio di un’ulteriore sanzione per il secondo fi lone e conseguenti, gravi, problemi nell’organizzazione della stagione sportiva successiva».

E la Procura Federale cosa ha guadagnato dal patteggiamento?

«L’accordo, per natura, sottende il raggiungimento di un interesse per entrambe le parti in causa. E infatti il procuratore Giuseppe Chiné ha visto avvalorato il proprio lavoro attraverso la certificazione di un fondamento dietro il deferimento a carico della Juventus, che altrimenti non avrebbe cercato una soluzione di questo tipo per risolvere la questione».

Ma come si è arrivati a quantificare i 718mila euro dell’ammenda?

«Sicuramente si è partiti da una base di partenza più ingente, poi ridotta attraverso il rito del patteggiamento. Ma, secondo me, sono state applicate anche delle circostanze attenuanti proposte dalla difesa, come per esempio l’azzeramento del CdA bianconero che ha dato vita a un nuovo corso societario».