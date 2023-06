Rinnovo Rabiot, Fagioli commenta con una parola: le reazioni Juve

Un tifoso d'eccezione, un giovane compagno di squadra e di reparto cresciuto a dismisura sotto la sua 'ala protettrice': parliamo di Nicolò Fagioli che, per mezzo di una storia pubblicata sul proprio account Instagram, omaggia Adrien Rabiot, fresco di rinnovo con la Juventus per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2024.

"Chavallll", richiamando il soprannome di 'Cavallo pazzo' assegnato al centrocampista francese durante la sua esperienza in bianconero, è la didascalia scritta in sovrimpressione. La foto scelta, invece, non è casuale: risale infatti allo scorso 14 maggio, subito dopo il gol segnato da Fagioli alla Cremonese, squadra della sua città natale e per la quale ha difeso i colori sia a livello giovanile, tra il 2011 e il 2015, prima del trasferimento a Torino, e poi nel 2021-22, in prestito, contribuendo - con 3 gol in 33 presenze - alla promozione in Serie A. Il diretto interessato, invece, si è limitato a ricondividere i tre contenuti pubblicati dall'account Instagram della Juventus. Fagioli, giallo social: storia Instagram pubblicata e poi rimossa

Rabiot rinnova con la Juve: le reazioni di Perin e Danilo Fagioli non è stato l'unico calciatore della Juventus a lasciare traccia sui social della propria soddisfazione per il rinnovo del contratto di Rabiot. Prima ancora del comunicato, sul video celebrativo che preannunciava l'imminente ufficialità postato dall'account del club sul medesimo social network, tra i tanti commenti sono spuntati Perin e Danilo. Il portiere vice-Szczesny ha scritto "Monsieur" con numerosi punti esclamativi e un cuore, mentre il brasiliano ha optato per quattro emoticon con gli occhi 'a cuoricino'.

