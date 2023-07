Alex Sandro e Bonucci, il calciomercato Juve e le sirene d'Arabia

TORINO- La parola d’ordine, ora, è sfoltire. A maggior ragione dopo aver messo a segno il primo colpo in entrata con Weah, ancor di più se dalla Uefa dovessero arrivare conferme circa una nuova stagione da affrontare con un solo impegno a settimana in calendario. Lo scenario, in attesa dell’epilogo dei discorsi intavolati a Nyon per la prossima Conference League, non è ancora del tutto delineato. Ma l’esigenza di far quadrare i conti, alla Continassa, resta prioritaria a prescindere. Per questo, nelle scorse settimane, il tandem composto da Manna e Tognozzi si è concentrato innanzitutto sul ricollocamento degli esuberi, ricavando un ricco bottino dall’addio a Kulusevski (imminente anche il riscatto dell’Amiens per Chibozo a un milione). Per questo, allo stesso modo, sta lavorando a fuoco lento per far sparire dal bilancio le voci reputate troppo pesanti. a sette zeri.