Zakaria, Juve-West Ham e i milioni che ballano. Le idee mercato in entrata

Detto, fatto. «Finché non sarà ceduto Rice non possiamo pianificare nulla e acquistare nessuno», aveva chiarito venerdì l’allenatore del West Ham, David Moyes , e ieri i l passaggio all’Arsenal del ventiquattrenne centrocampista inglese è stato ufficializzato: per 105 milioni di sterline, 121 milioni di euro.

E ora gli Irons possono pianificare e anche acquistare. Acquistare Denis Zakaria dalla Juventus, per il quale già da diversi giorni il club londinese tratta con quello bianconero: trattativa che non aveva ancora prodotto un’intesa sul prezzo del ventiseienne nazionale svizzero, 13 milioni secondo il West Ham, 20-25 secondo la Juventus.

Juve-West Ham, la trattativa per Zakaria

Naturalmente la cessione di Rice non farà si che il club inglese adesso accetti immediatamente la richiesta bianconera, ma la montagna di soldi incassata e il buco da coprire a centrocampo son sicuramente propedeutici a un rilancio e alla chiusura di una trattativa comunque ben avviata. E ben remunerativa per la società bianconera, visto che Zakaria, arrivato a gennaio 2022 per 8,6 milioni di euro (era in scadenza a giugno) è a bilancio per circa 5.