Fagioli studia da vice-Locatelli: lavori in corso Juve, le prove di Allegri

Fuori dai cancelli della Continassa, in bella mostra, campeggia ancora il cartello di “lavori in corso”. Non si cambia anima a una squadra in poche settimane, occorre tempo per assimilare i nuovi concetti e per amalgamarli a quelli già noti. La Juventus delle prime quattro giornate di campionato è creatura profondamente diversa da quella ammirata (si fa per dire…) nelle ultime due stagioni, ma il percorso di trasformazione è ancora distante dall’essere completato. In fase di pressing devono essere perfezionati gli automatismi, nello sviluppo della manovra vanno assecondate al meglio le caratteristiche di volti nuovi come Cambiaso e Weah. E, poi, c’è sempre modo di proporre soluzioni inedite anche con chi frequenta la Continassa da più tempo. Un progetto cui Allegri certo non ha abdicato.