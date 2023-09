Allegri, la conferenza: Szczesny e Gatti, Yildiz e il turnover per Juve-Lecce

Massimiliano Allegri, alla vigilia dell'incontro, presenta la partita dalle ore 12 in conferenza stampa. Seguila in tempo reale sul nostro sito con la diretta testuale. La sfida tra Juve e Lecce è in programma domani alle 20.45 all'Allianz Stadium.

Le parole di Allegri in conferenza

"Va giocata una gara per tornare alla vittoria, soprattutto per cancellare la brutta sconfitta di Sassuolo. Domani è importante il supporto del tifo perché veniamo da una brutta sconfitta. Non sono d’accordo sul fatto che sia stata una brutta prestazione, ci sono stati errori che capitano. Siamo partiti bene, poi c’è stato questo errore di Szczesny. Non abbiamo fatto bene negli ultimi 20 metri, andando dietro al Sassuolo. Ci sono stati troppi errori che han fatto cambiare il risultato. Dobbiamo lavorare, rimanere in equilibrio, vincere domani ma non sarà facile perché il Lecce è imbattuto come l’Inter" ha dichiarato Allegri in conferenza. Il tecnico bianconero ha aggiunto: "Gatti deve restare sereno, gli errori capitano, Szczesny è il portiere titolare e giocherà domani. Abbiamo un problemino con Kean per il riacutizzarsi di un problema alla tibia".