Yildiz, Miretti e non solo: i convocati Juve in nazionale

Ultimo weekend di campionato prima di tuffarsi nella terza sosta per le nazionali in questo avvio di stagione. Non solo l'Italia di Spalletti in campo per le qualificazioni ai prossimi Europei, ma anche le altre selezioni giovanili azzurre affronteranno gare importanti in queste due settimane. Dall'U21 di Nunziata fino all'U19 di Corradi pronta a difendere il titolo Europeo con una formazione rinnovata. Gare internazionali per Boufandar con la sua Tunisia e Yildiz con la Turchia di Montella. Tutti i giovani della Juve chiamati dalle rispettive nazionali.

Miretti, Barbieri, Vacca: tutti i convocati Italia Se per Cambiaso è la prima chiamata con l'Italia, c'è anche una prima volta nell'U21: Nunziata ha chiamato Barbieri, terzino del Pisa e in prestito dalla Juve Next Gen. Tra gli altri bianconeri chiamati anche Miretti, reduce dal primo gol in Serie A contro la Fiorentina, e Turicchia. San Marino (16 novembre) e Irlanda (21 novembre) le due gare degli azzurrini per centrare la qualificazione agli Europei del 2025. Nell'U20 con Bollini sono stati chiamati Riccio, in questa stagione al Modena, e Hasa, tra i migliori della Next Gen in questi primi mesi di stagione in Serie C. Gli azzurrini affronteranno Inghilterra (16 novembre) e Portogallo (21 novembre) nell'Elite League. A chiudere ci sono state anche le convocazioni di Corradi per l'U19: un nuovo organico per difendere la vittoria dell'Europeo di quest'estate. Tra i bianconeri il Ct si è affidato a Vacca e Anghelé. Tre gare contro Liechtenstein (15 novembre), Svizzera ( 18 novembre) e Svezia (21 novembre) nella prima fase di qualificazione dell'Europeo di categoria.

Da Yildiz a Boufandar: gli internazionali Juve Dall'Italia alle altre nazionali, a spiccare è senza dubbio la conferma tra i convocati della Turchia del Ct Montella di Kenan Yildiz. I turchi affronteranno in amichevole la Germania, in una gara speciale soprattutto per il classe 2005 bianconero, e poi il Galles nell'ultima gara delle qualificazioni agli Europei 2024. Con il Belgio U21 invece sono stati chiamati Mbangula, un gol per lui con la Next Gen, e il difensore del Genoa De Winter in prestito dai bianconeri. A chiudere la lista dei convocati c'è stato Boufandar: il centrocampista ha esordito con la maglia numero 8 della Tunisia U17 durante il Mondiale di categoria vincendo la prima gara per 2 a 0.

