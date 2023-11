Juve, Pogba si allena con la maglia dell'Inter? Sì, ma non è Paul

Juventus-Inter è praticamente già iniziata. Il big match tra bianconeri e nerazzurri è in programma il 26 novembre all' Allianz Stadium , con le due formazioni che si contenderanno il primo posto in classifica. Alla squadra di Inzaghi potrebbe mancare Bastoni , mentre Allegri aspetta di capire se potrà avere a disposizione Locatelli e continua a fare i conti con gli infortuni. Chi non farà sicuramente parte della sfida è Paul Pogba , che è fermo da settembre i n seguito alla sua positività al controllo antidoping effettuato dopo Udinese -Juventus .

Pogba, il video del fratello su Instagram

In vista della sfida contro i nerazzurri, comunque, ci ha pensato il fratello Mathias a far 'arrabbiare' i tifosi della Vecchia Signora. L'attaccante è attualmente svincolato e tramite le sue storie su Instagram ha infatti pubblicato un video in che lo ritrae mentre si allena in palestra con una maglia particolare, ovvero quella dell'Inter, precisamente di Dumfries (tra le altre cose taggandolo per salutarlo). Il video del fratello di Pogba che indossa la divisa degli storici rivali della Juve ha fatto subito il giro del web diventando virale,