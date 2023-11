Marotta e una Juve diversa ma simile. E il retroscena su Cherubini all'Inter

Cinque anni dopo il passaggio dalla Juventus all’Inter, Beppe Marotta torna a Torino in campionato contro la Juventus trovando un club bianconero quasi completamente cambiato rispetto alla fine del suo rapporto datato 25 ottobre 2018. In occasione dell’ultima trasferta nerazzurra a Torino in Serie A, andata in scena il 6 novembre 2022 (dopo c’è stata solo l’andata della semifinale di Coppa Italia), non si era ancora consumata definitivamente la rivoluzione che ha condotto Andrea Agnelli lontano dalla presidenza bianconera. Era già andato via Fabio Paratici ed era tornato da qualche mese Francesco Calvo. Ora della componente sportiva rimane solo Federico Cherubini, altro dirigente cresciuto con gli insegnamenti di Marotta, non a caso l’unico che il manager di Varese avrebbe voluto portare all’Inter, movimento saltato perché la Juventus lo convinse a restare. Anche questa è una vicenda di cinque anni fa, nelle settimane successive al 13 dicembre 2018, giorno dell’ufficializzazione della nomina di Marotta ad amministratore delegato dell’Inter.