Juve, Locatelli in sospeso: Allegri pensa a una nuova mossa a centrocampo

TORINO - Da una costola di Locatelli può nascere una nuova ipotesi di Juve. Intendiamoci: nessuna blasfemia e, soprattutto, un esperimento di cui Massimiliano Allegri avrebbe fatto volentieri a meno. Ma la realtà ha (quasi) sempre la meglio sui propri desideri e così il tecnico bianconero deve per forza fare i conti con la costola incrinata del suo centrocampista di riferimento e, non per caso, ultimo capitano di giornata durante la gara interna contro il Cagliari: quella, appunto, durante la quale si è infortunato in uno scontro.