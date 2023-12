Allegri e Mourinho, trofeo...Parola d'Oro: dal cortomuso ai zero tituli

Allegri, i "polli" i "cavalli" e "lo spettacolo al circo"

Niente polli

«Voglio giocatori pensanti e non polli d’allevamento».

Il corto muso

«Te ne intendi di ippica? Per vincere basta mettere il musetto davanti: corto muso. Quello che vince di corto muso arriva primo, quello che perde di corto muso arriva secondo».

Bianchi come il pallone

«Da quando sono arrivato alla Juve la Champions è sempre un obiettivo. Quando sono arrivato alla prima partita dovevamo giocare col Malmoe e c’era gente bianca come questo pallone dalla paura».

Vento e livornesi

«I discorsi li porta via il vento e le biciclette i livornesi».

Il pesce ratto

«Posso piacere o non piacere, come il pesce ratto di Fantozzi».

Il 4-2-si vede

«Sistema di gioco? Facciamo il 4-2-poi si vede».

L’allenatore

«L’allenatore bravo è quello che fa meno danni».

Mou attore

«Mourinho potrebbe fare l’attore».

Minnesota

«Giocai un cavallo che si chiamava “Minnesota”. L’allibratore mi disse “È più facile che tu alleni in Serie A che questo cavallo vinca”. Il cavallo vinse e io sono arrivato ad allenare in Serie A».

Il gabbione

«Quando ero giovane a Livorno i tornei nel gabbione d’estate li vincevo tutti. C’erano quelli che vincevano sempre e altri che non vincevano mai. Ci sarà un motivo se alcuni vincono e altri invece non vincono mai?!»

Il calcio e il circo

«Il calcio è molto semplice: bisogna fare due cose, la fase offensiva e quella difensiva, e bisogna farle bene tutte e due. Quando non attacchi al massimo non è certamente una vergogna, anzi... fare una bella fase difensiva vale come lavorare al meglio sulla fase offensiva, perché l’obiettivo finale è il risultato e ci si può arrivare in qualsiasi modo. Lo spettacolo è al circo: noi dobbiamo vincere le partite e fare i tre punti».