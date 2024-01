Juventus-Salernitana, la formazione ufficiale di Allegri

Si apre il sipario anche all'Allianz Stadium per gli ottavi di finale di Coppa Italia . La Juventus affronterà la Salernitana di Filippo Inzaghi, (con cui resta vivo l'intreccio di mercato per Nicolussi Caviglia ): i granata nel turno precedente hanno superato con un netto 4-0 la Sampdoria di Andrea Pirlo . Allegri ha rivelato qualche possibile scelta di formazione nella conferenza stampa della vigilia. A seguire le scelte ufficiali di Max Allegri.

Juventus: Perin e Rugani titolari

Il tecnico bianconero nella sfida contro i campani darà spazio a Perin: sarà lui a difendere i pali della squadra, con Szczesny ad accomodarsi in panchina. Per ciò che concerne il terzetto difensivo, dal primo minuto ci sarà Rugani, che dunque ritrova una maglia da titolare (l'ultima volta il 26 novembre in campionato nel match contro l'Inter) che sarà affiancato da Gatti e Danilo. Huijsen destinato a partire verso Frosinone nonostante il tentativo dell'ultim'ora della Roma e le lusinghe di Mourinho al difensore classe 2005.