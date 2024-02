Soulé, che farà la Juve? Gli scenari e i club interessati. Novità anche per Kaio

Come te nessuno mai. Scomodiamo uno dei maggiori successi del regista Gabriele Muccino per raccontare il film da record che sta andando in scena a Frosinone . Attore e protagonista principale della trama Matias Soulé che non smette più di incantare. Magie e giocate da cineteca che non stanno affatto passando inosservate. Tanto che ogni settimana sulle tribune del Benito Stirpe si palesano numerosi osservatori stranieri . Tutti sbarcati in terra ciociara col dichiarato intento di studiarlo da vicino.

Soulé, i numeri e la Premier League

D’altronde i numeri non mentono mai: 10 gol segnati più 2 assist in 21 presenze rappresentano in biglietto da visita da urlo per un esterno offensivo. Se poi aggiungiamo il fatto che l’argentino ha solo 20 anni la trama diventa di quelle decisamente intriganti. Ecco perché, soprattutto dalla Premier League, appaiono pronti a sfoderare in estate l’assalto al gioiello di Mar Del Plata. Comunque vada per la Juventus si prospetta un Oscar. Alla Vecchia Signora, infatti, andrebbe il premio come miglior attrice non protagonista. Alla Continassa seguono l’esplosione dell’ex Velez con interesse e soddisfazione. In fondo uno così potrebbe tornare tremendamente utile in bianconero a partire da luglio.