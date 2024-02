“Allegri non ha colpe, forse si è rotto qualcosa nello spogliatoio Juve”

Sui calciatori della Juve

"In questi anni la Juve non è mai stata attrezzata per poter vincere lo Scudetto e chi ha capacità di ribaltare i risultati sono i grandi calciatori. Ora la Juve sta facendo un grande lavoro coi giovani, ma sono calciatori che non hanno ancora quella forza per ribaltare le partite, specialmente quelle decisive. Non tutti i giocatori possono avere la personalità di indossare una maglia pesante come quella bianconera ed è difficile tirare fuori il meglio di te quando giochi per questa squadra. Oggi la Juve fa veramente fatica a costruire occasioni da gol e a fare gioco, in questo momento non convince nessuno. La bravura della Juventus dovrà essere quella di poter scegliere quei giovani che sono pronti a vestire questa maglia, costruendo una formazione adeguata per puntare allo scudetto. Sento tanti nomi di allenatori, ma siamo sicuri che siano pronti per puntare allo scudetto o giocare la Champions? Stesso discorso per i giocatori, perché ci sono dei giovani che attualmente non sono pronti per giocare competizioni europee o lottare per il campionato. Alla Juve devi giocare per vincere, non per arrivare secondo. Servono giovani che abbiano personalità e intensità, che non soffrono quando hanno il pallone tra i piedi. Se si prendono dei giocatori a parametro zero solo per allungare la rosa non ha senso, servono calciatori funzionali per competere", aggiunge Ravanelli.