Allegri, il vortice delle voci parla chiaro: la risposta Juve. Max a due facce

Allegri, le volte in cui ha perso la pazienza

L’ultimo episodio è di domenica pomeriggio, fresco fresco, in diretta con lo studio di Sky Sport: "Siamo terzi in classifica. Lei sa come si fa l’allenatore? Io non so come si fa il giornalista. Io non devo andare dietro a cosa dice il pubblico. Il pubblico ci sostiene e io cerco di fare il meglio per la squadra. Io non mi permetto di dire a un giornalista come si fa il giornalista. Io le domando, come si fa il giornalista. Solo 7 punti nelle ultime 8? Allora come mai nelle prime abbiamo fatto 46 punti? Mi faccia una domanda più intelligente... Volete capire? Ma voi non dovete capire, dovete fare solo delle domande, che è diverso. Tanto cosa capite? La squadra la alleno io, non è che capite voi".