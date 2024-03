Yildiz, cartolina spedita alla Continassa. Scout Juve in azione al… Tardini

Già, però l’azzurro sta tutt’altro che brillando con la maglia della Juventus. E anche quella dell’Italia, che di solito lo ringalluzzisce, non ha avuto particolare effetto. Ecco, allora, che Yildiz vuole a tutti i costi sfruttare il trampolino di lancio della Nazionale, contesto in cui sta trovando spazio e mostrando un bel calcio, per sovvertire le gerarchie torinesi.

A maggior ragione alla vigilia della fase decisiva della stagione, con la doppia semifinale di Coppa Italia contro la Lazio alle porte. E con, ancor prima, il confronto dell’Olimpico con gli stessi biancocelesti che vedrà la Juventus priva tanto di Vlahovic (squalificato) quanto di Milik (infortunato). Un’occasione piuttosto golosa per tornare a macinare minuti in bianconero e, perché no, per ritrovare quel gol che manca da gennaio.