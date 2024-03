Vlahovic, quando torna e perché deve farsi perdonare. Alcaraz: c’è la data

Il ritorno di Alcaraz

Grave anche perché proprio prima della partita contro i rossoblù Allegri aveva perso Milik per una lesione di primo grado all’adduttore della gamba sinistra, che sabato lascerà il tecnico con Kean come unico centravanti disponibile, per giunta a sua volta rientrato da due partite dopo tre mesi di stop e impiegato solo pochi minuti. Quanto a Milik, che ieri ha lavorato a parte assieme ad Alcaraz, fermo dall’8 marzo per una lesione al bicipite femorale destro, oltre a saltare la sfida con la Lazio di sabato perderà quasi certamente anche quella di martedì in Coppa Italia e probabilmente anche quella con la Fiorentina del 7 aprile per la 31ª giornata di campionato. Proprio contro i viola potrebbe tornare dispobibile il centrocampista argentino, mentre per il polacco è più probabile un ritorno nel derby del 13 aprile.