Allenatore Juve, sorpasso netto. E il futuro Fiorentina è "quasi" bianconero...

TORINO - Juventus e della Fiorentina, Lo stato di salute dellae della l’una di fronte all’altra questa sera a Torino , è certificato dal cammino in campionato negli ultimi due mesi. E non risulta molto incoraggiante. I bianconeri hanno raccolto sette punti nelle ultime nove gare, lasso di tempo in cui i viola ne hanno raggranellati nove: tenendo conto della sola classifica da fine gennaio a oggi, per intendersi, le due squadre navigherebbero nelle poco chete acque della bagarre salvezza. L’incrocio dello Stadium, però, è destinato ad assumere un valore differente per le due contendenti.

Juve, vietato sbagliare

Danilo e compagni, reduci dall’affermazione infrasettimanale sulla Lazio, non possono permettersi un altro passo falso nell’inseguimento a un posto nella e compagni, reduci dall’affermazione infrasettimanale sulla Lazio, non possono permettersi un altro passo falso nell’inseguimento a un posto nella prossima Champions League , traguardo che pareva scontato fino a febbraio e ora invece pericolante. I toscani ambiscono allo stesso modo all’Europa, palcoscenico però più facilmente alla portata attraverso percorsi… alternativi al campionato.