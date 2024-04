Juve-Milan, designato l'arbitro: è un "abbonato" alla sfida. I precedenti

Sarà Maurizio Mariani a dirigere Juventus -Milan , classico del calcio italiano in programma sabato 27 aprile alle 18. Con il fischietto della sezione di Aprilia ci saranno gli assistenti Berti e Cecconi , il quarto ufficiale di gara Ayroldi e gli arbitri Var La Penna e Aureliano . La gara della festa scudetto per l'I nter campione d'Italia , in programma domenica alle 12.30 a San Siro contro il Torino , è stata affidata a Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno , mentre Napoli-Roma , sfida in programma domenica alle 18 al Maradona, sarà diretta da Simone Sozza di Seregno .

Mariani, i precedenti con la Juventus

Mariani ha arbitrato la Vecchia Signora in 18 occasioni. Il bilancio è decisamente positivo per i bianconeri, che con lui hanno ottenuto 12 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Il fischietto di Aprilia ha inoltre diretto la gara d'andata di San Siro, vinta 1-0 dalla Vecchia Signora grazie al gol di Locatelli. In quell'occasione il Milan restò in 10 per l'ingenuità di Thiaw su Kean. Precedentemente Mariani ha arbitrato anche Juventus-Milan 0-1 della 37ª giornata della passata stagione: in quel caso a decidere la sfida fu Giroud nel primo tempo. Dunque, il prossimo sarà il terzo confronto consecutivo tra bianconeri e rossoneri ad essere diretto dallo stesso arbitro.