Allegri, conferenza Juve-Salernitana: segui la diretta

TORINO - La Juventus ospita in casa la Salernitana già retrocessa nel match valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A in programma domenica 12 maggio alle ore 18. I bianconeri non vincono da poco più di un mese, dall'1-0 interno inflitto alla Fiorentina deciso dalla firma di Gatti nel primo tempo. La Juventus, in caso di vittoria, raggiungerebbe la certezza matematica, con due giornate di anticipo, di partecipare alla prossima Champions League. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri presenta la sfida contro i granata alle 13:30 nella consueta conferenza stampa della vigilia.