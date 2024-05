Danilo, post commovente per Allegri: "Voglio rendere pubbliche le tue parole"

I messaggi di Weah e Nonge

Tra i vari messaggi arrivati ieri dopo l'esonero ci sono anche quelli di Weah e Nonge. Il calciatore statunitense ha scritto una lunga e commovente lettera per Allegri e per esprimere tutte le sue emozioni si è affidato ai social: "Brutta giornata a Torino. Caro signor Allegri, mentre ti allontani dalla Juventus, voglio esprimerti la mia più sentita gratitudine per la dedizione e la passione che hai portato al nostro club. Grazie per aver creduto in me e grazie per aver cambiato la mia vita. Sarò per sempre in debito!!!!". Anche il giovane Nonge ha usato Instagram per ringraziare Max, ma anche il suo vice Landucci: "2 grandi uomini, tanto rispetto" e un cuore rosso. Poche parole ma alquanto significative.