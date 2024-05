Thiago Motta stravolge la difesa Juve: cosa cambia per Weah, Cambiaso e Danilo

Tuttavia l’ex Frosinone è da considerarsi uno dei centrali che andrà a giocarsi un posto, considerando titolari Bremer e l’obiettivo di mercato Riccardo Calafiori . Ci sarebbe, ovvio, Andrea Cambiaso che può agire su entrambe le corsie, ma che va considerato come il potenziale titolare sulla corsia mancina , lì dove in rosa la Juventus ha elementi non adatti alla difesa a 4 come Filip Kostic e Samuel Iling Jr (entrambi sul mercato).

Il ruolo di Weah ed occhio ad un giovane

Su quella corsia corre, e pure forte, Timothy Weah: Fonseca a Lille lo aveva adattato terzino della difesa a 4, ma la Serie A è tatticamente tutta un’altra storia e se ne è accorto anche il diretto interessato nella prima stagione in Italia. Possibile che, in caso di permanenza dell’americano a Torino, Motta possa ritagliare per il figlio d’arte un ruolo da esterno offensivo e non da laterale basso. Ci sarebbe poi, sempre a destra, un terzino di ruolo di proprietà juventina: si tratta di Tommaso Barbieri, uno dei migliori profili in quella zona di campo nell’ultima stagione di Serie B. A Pisa è cresciuto, ma è probabile che il club bianconero possa optare per una nuova annata in prestito, magari in una squadra di Serie A che possa garantire adeguato minutaggio al prodotto del settore giovanile del Novara, con proprio il Bologna tra le possibili destinazioni nell’affare Calafiori.