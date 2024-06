Soulé, la Premier chiama: quanto chiede Giuntoli e chi può arrivare alla Juve

In arrivo Douglas Luiz , il mercato della Juventus potrebbe presto registrare un’altra operazione legata alla Premier League. Da vedere se a filo doppio, ovvero con un bianconero diretto in Inghilterra e un giocatore d’oltremanica che invece approderà alla corte di Thiago Motta , oppure singolo, cioè con uno dei gioielli juventini venduto al di là della Manica per i soldi necessari a centrare uno degli obiettivi in Serie A. L’unica certezza riguarda il bianconero diretto in Premier: Matias Soulé . Certezza nei limiti in cui il termine può essere usato in ambito di mercato, sia chiaro: tale pareva fino a ieri, ad esempio, il passaggio di Szczesny all’Al Nassr, mentre il club arabo sembra aver frenato chiedendo tempo.

Soulé: cresce l'interesse della Premier

Non significa che l’operazione salterà, ma magari andrà perfezionata. Tornando a Soulé, i suoi rappresentanti a Londra hanno incontrato West Ham e Leicester (più defilato il Crystal Palace). Il ventunenne esterno offensivo rientrato dal prestito al Frosinone è intrigato e se uno dei due club mettesse sul piatto i 40 milioni chiesti dalla Juve l’operazione si chiuderebbe in fretta. A quel punto Cristiano Giuntoli avrebbe a bastanza soldi per affondare su uno degli obiettivi in entrata, o quantomeno per portare avanti la trattativa in attesa di incassarne altri e poi chiuderla. Dipenderà anche dall’obiettivo: e qui torniamo al filo doppio o singolo che lega l’operazione alla Premier. I soldi incassati per Soulé potrebbero infatti servire ad acquistare Mason Greenwood, ventiduenne esterno offensivo rientrato al Manchester United dal prestito al Getafe, dove ha brillato con 8 gol e 6 assist riprendendo il filo di una carriera da predestinato interrotta per un anno e mezzo a seguito delle accuse di violenza domestica sulla fidanzata.