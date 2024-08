Juve, soluzione last minute per la difesa: tutti i nomi sulla lista di Giuntoli

Da Kiwior a Hummels: tutti i nomi per la difesa

Per quanto riguarda le future mosse in difesa, e? prevista la cessione di Rugani all’Ajax, il perfezionamento dell’operazione e? atteso per la prossima settimana, mentre il prestito di Djalo? avverra? verosimilmente in Serie A, con il Genoa che potrebbe risultare la destinazione finale anche se i rossoblu? son interessati pure al giovane bianconero della Next Gen, Muharemovic. Sul fronte entrate, invece, il dt Giuntoli fara? trascorrere una settimana per verificare al meglio quali opportunita? offre il mercato. Difficile la pista che porta a Sutalo, in uscita proprio dall’Ajax che chiede oltre 15 milioni, non cosi? intrigante la strada che condurrebbe a Kiwior dell’Arsenal in prestito, il profilo non convince del tutto, da valutare con attenzione l’ipotesi Lenglet del Barcellona, pure lui raggiungibile attraverso un prestito. Sul mercato degli svincolati lo spagnolo Mario Hermoso, liberatosi il 1° luglio dall’Atletico Madrid: accostato a lungo al Napoli e in questi giorni a Inter e Milan, non e? pero? mai stato sui radar bianconeri. Cosi? come Hummels, ex Borussia Dortmund, che in extremis potrebbe essere agganciato dai torinesi.