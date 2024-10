Juve-Lazio a Sacchi: quel precedente in A allo Stadium. E con i biancocelesti...

Si avvicina il ritorno in campo per la Serie A. Dopo la sosta nazionali, i club italiani si apprestano a disputare l'ottava giornata di campionato. La Juventus di Thiago Motta sarà impegnata sabato all'Allianz Stadium alle 20.45 contro la Lazio: il match tra bianconeri e biancocelesti sarà diretto da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni. Il quarto uomo sarà Tremolada, mentre designati come Var e Avar dell'incontro rispettivamente Di Paolo e Guida. Sacchi fu arbitro di una particolare gara della Juve, con episodi clamorosi sia in campo che... sugli spalti.

Arbitro Sacchi, i precedenti con Juve e Lazio La Lazio, con Sacchi come fischietto, non ha mai perso. Sono cinque i precedenti per i biancocelesti: quattro vittorie e un pareggio. Dopo quattro successi consecutivi tra Serie A e Coppa Italia, nell'ultimo incrocio è arrivato un pari per 1-1 a San Siro contro l'Inter, risalente alla passata stagione. Cinque sono anche i precedenti tra il fischietto di Macerata e la Juve, ma in questo caso il bilancio per i bianconeri non è altrettanto positivo: 3 vittorie (di cui una, l'ultima, in Coppa Italia), un pareggio e una sconfitta.

L'ultima volta che Sacchi ha arbitrato la Juventus risale alla passata stagione nella competizione tricolore: in quel caso la squadra di Massimiliano Allegri si impose per 4-0 sul Frosinone con la tripletta di Milik e il gol finale di Yildiz. In Serie A, invece, la prima direzione è datata 24 gennaio 2021, con Andrea Pirlo in panchina: arrivò un successo per 2-0 con gol di Cristiano Ronaldo e Weston McKennie. Nello stesso campionato arbitrò anche Juve-Spezia, finita 3-0 (reti di Morata, Chiesa e CR7). Stesso anno ma stagione successiva: il 27 ottobre 2021 bianconeri sconfitti in casa dal Sassuolo per 1-2, reti di Frattesi e Lopez, in mezzo il momentaneo pari di McKennie. Ma è l'ultimo incrocio in campionato quello che è decisamente rimasto più impresso...

© RIPRODUZIONE RISERVATA