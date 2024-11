Locatelli ora fa comodo a Spalletti: convocato con l'Italia al posto di Ricci

Novità tra i convocati dell' Italia di Luciano Spalletti : un'ultima ora che riguarda da vicino le due squadre appena coinvolte nel derby dello scorso turno di campionato, ovvero Juventus e Torino . Il commissario tecnico azzurro, infatti, aveva scelto 23 calciatori per le gare di Nations League contro Belgio e Francia , tra cui Samuele Ricci . Il centrocampista granata però si è fatto male proprio nella stracittadina, abbandonando il campo anzitempo. Spalletti ha deciso dunque di sostituirlo con Manuel Locatelli .

Italia, Ricci out: Spalletti chiama Locatelli

Il centrocampista bianconero era già tornato al lavoro agli ordini di Thiago Motta, ma si ritrova dunque a dover raggiungere in fretta e furia il ritiro azzurro vista la convocazione dell'ultimo minuto. Un'iniziale esclusione dai convocati azzurri che Locatelli aveva già vissuto in passato con Spalletti: nello specifico, era rimasto fuori dalla lista di coloro che parteciparono all'Europeo la scorsa estate, con conseguente amaro post sui social. Per lui una nuova opportunità con la maglia dell'Italia indosso. Di seguito la lista aggiornata dei 23 calciatori che vestiranno la casacca della Nazionale nei prossimi due impegni, in quella che sarà l'ultima sosta del 2024.