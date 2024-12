Motta, Koopmeiners può essere il tuo Nedved ma serve cambiare: come l'Atalanta

Il principale problema di Teun Koopmeiners, in questo momento, è che non è il vero Teun Koopmeiners. Per dire, nello scorso campionato a fronte di 6,5 xgol aveva segnato 12 gol, grazie a una straordinaria efficacia al tiro, mentre in questo è ancora a zero nonostante i 2 xgol (quelli che statisticamente avrebbe dovuto realizzare in base a numero e tipo di tiri fatti). Ed è anche fisiologico che non lo sia, il vero Koopmeiners: tra l’infortunio estivo, il mese di preparazione saltato per la burrascosa separazione dall’Atalanta e la frattura della costola ad ottobre. È anche per fargli trovare la forma migliore, oltre che perché lo ritiene comunque prezioso, che Motta non rinuncia mai a lui. Un cammino in cui il tecnico dovrebbe però riuscire a trovare il modo di dare a Koopmeiners una spinta, un po’ come Lippi nel 2001-02 con Nedved.