Motta-Juve, luna di miele finita? La contestazione a Lecce e la via di fuga

Le partite da non sbagliare, a partire dal Bologna...

A complicare le cose in casa Juve ci ha pensato Rebic con un gol allo scadere che ha fatto esplodere Giampaolo con tutto lo stadio al seguito. Pochi secondi dopo, l'arbitro fischiava la fine della partita. Ed è allora che gli uomini di Motta hanno raggiunto i tifosi bianconeri presenti al Via del Mare, che non si sono risparmiati in fischi e contestazioni più o meno vivaci che hanno dato una cornice finora inedita della stagione juventina. Bruciati i 2 punti, il tecnico ha concesso ai suoi una giornata di risposo per recuperare energie e lucidità. Se si sia trattato di una scelta lucida e saggia lo dirà solamente il campo. Nello specifico quello dello Stadium, dove Yildiz e compagni ospiteranno il Bologna di Italiano nell'incontro in programma sabato 7 dicembre alle ore 18. Poi sarà di nuovo Champions, con il Manchester City atteso a Torino mercoledì 11. I Citizens sono alle prese con una crisi senza precedenti nell'era Guardiola. Il tecnico catalano però, dopo il ko contro il Liverpool si è detto sicuro che dalla sconfitta di Anfield avrà inizio la rinascita della squadra. Anche in questo caso sarà il campo a dirlo. E sarà sempre lo Stadium, dove la Juve tornerà subito dopo per la sfida contro il Venezia valida per la 16ª giornata di Serie A, e per l'appuntamento di Coppa Italia contro il Cagliari. Chissà che non sia questo scorcio di stagione disputata in casa a spianare la strada per il gol e il ritrovato successo.