Pagelle Juve: Koopmeiners il peggiore in campo, Kolo Muani bomber, Di Gregorio gatto

Koopmeiners 4

Questa volta si nota eccome, ma non certo in positivo: perde il sanguinoso pallone che porta al pareggio del Como con un’uscita palla al piede che causa fitte al cuore agli istruttori di Scuola Calcio di tutto il mondo. Per il resto, qualche metro più avanti o qualche metro più indietro, non si vede la differenza: non incide mai.