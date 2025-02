Cambia il trend Juve: la novità di fine mese. L’aumento di capitale non serve

Juve Next Gen minera d'oro

Perché il nuovo paradigma scelto dalla proprietà e messo in pratica dalla coppia Scanavino-Giuntoli, consente di avere in portafoglio “azioni” molto più spendibili nel caso del bisogno. Perché se è vero che la Next Gen partorita e voluta fortemente dalla precedente dirigenza (Agnelli-Cherubini nello specifico) si è rivelata una miniera d’oro oltre che una perfetta palestra in cui far crescere i potenziali futuri campioni della prima squadra, dall’altra questa Juventus ha dovuto attuare una potatura significativa di rami considerati secchi, sostituendoli con nuove gemme in parte già sbocciate. Le cessioni di Szczesny, Danilo, Alex Sandro e Arthur hanno comportato benefici non sui cartellini mai sui pesanti ingaggi. In questo senso, aldilà delle considerazioni tecniche che sono sempre soggettive e questa prima parte della stagione non apre a rimpianti, avere ora Di Gregorio invece di Szcesny è un vantaggio chiaro come il sole per il presente ma anche e soprattutto per il domani.