Motta, diretta conferenza Juventus-Verona: le dichiarazioni

Dopo la clamorosa eliminazione contro l'Empoli in Coppa Italia, la Juventus si prepara a tornare in campo nel posticipo di Serie A contro il Verona. Una partita fondamentale per la corsa Champions League per approfittare dello scontro diretto in programma tra Milan e Lazio. I bianconeri hanno inoltre l'occasione di accorciare anche sulla vetta della classifica, portandosi a soli sei punti dall'Inter capolista. Alla vigilia della gara, Thiago Motta parlerà in conferenza stampa dall'Allianz Stadium.