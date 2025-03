Conceicao, Veiga, Douglas Luiz e Savona: quando tornano a disposizione di Motta

Juve, insieme a Conceiçao rientrano Renato Veiga, Savona e Douglas Luiz

E proprio alla fine del mese dovrebbe rientrare l’emergenza infortuni in casa Juventus. Non soltanto si rivedrà Conceiçao, ma anche una buona parte dei giocatori che adesso sono ancora in infermeria. A cominciare da Renato Veiga, uscito nel primo tempo di Psv-Juventus, sfida che ha sancito l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League, a causa di una lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra. Dovrebbero recuperare anche Nicolò Savona, fermo dalla vigilia di Cagliari-Juventus per una elongazione del bicipite femorale della coscia destra, e Douglas Luiz, che proprio nella trasferta in Sardegna ha accusato l’ennesimo problema muscolare (lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia). Restano esclusi, ovviamente, i lungodegenti Gleison Bremer e Juan Cabal, che stanno entrambi affrontando la riabilitazione dopo che in autunno hanno subito la lesione al legamento crociato. Per loro il rientro è previsto soltanto a fine stagione: sembra un po’ difficile che facciano in tempo a scendere in campo nelle ultime giornate di campionato, ma con l’appendice del Mondiale per Club, tra metà giugno e metà luglio, saranno un rinforzo in più per la squadra di Motta nell’evento internazionale che andrà in scena negli Stati Uniti.