Mezza Juve in bilico, è di nuovo l’anno zero: chi rischia la cessione

Juve, quanti giocatori in bilico!

In tanti, vecchi e nuovi, faranno le valige a cominciare dal separato in casa numero uno: Dusan Vlahovic. Il serbo, al netto del restante anno di contratto, sarà sacrificato per evitare di perderlo l’anno seguente a parametro zero. Diverso il discorso per Koopmeiners e Douglas Luiz: la società ha investito più di 100 milioni per portarli a Torino senza che i due centrocampisti riuscissero mai ad esprimere neanche il 20% di quanto mostrato precedentemente con Atalanta e Aston Villa. E l’ingresso di ieri dell’olandese ha confermato il trend degli ultimi mesi: in campo è parso spaesato, inconsistente, sfiduciato… A questo punto, è probabile che la società decida di arginarne l’evidente svalutazione, girandoli magari in prestito in altre realtà. Il brasiliano, ad esempio, piace al Manchester City. Realtà in cui potrebbe trasferirsi anche Andrea Cambiaso. Il terzino azzurro è stato a lungo oggetto di mercato del club di Guardiola, che ha provato a portarlo a Manchester già nella finestra di mercato di gennaio. Alla fine la Juve ha deciso di tenerlo e di rimandare ogni discussione a quest’estate. A questo punto, se dovesse arrivare l’offerta giusta, l’ex Genoa - anche per un discorso “di bilancio” - sarebbe tra i profili in cima alla lista dei possibili partenti. Ma ci sono anche altri giocatori che potrebbero salutare il club a fine stagione, a cominciare da Perin. La bandiera bianconera, nonostante il recente prolungamento di contratto fino al 2027, in estate potrebbe lasciare i bianconeri. Insomma, da anno zero - con una rifondazione che avrebbe dovuto ricostruire i presupposti per tonare a vincere - ad anno zero. Nel frattempo il tempo passa e con quella di quest’anno, diventeranno cinque le stagioni dall’ultimo scudetto bianconero... A metterci la faccia è capitan Locatelli: "I tifosi hanno il diritto di fischiare dopo una partita del genere. Per cambiare questa atmosfera dipende solo da noi: dobbiamo cambiare atteggiamento".