Tudor, diretta conferenza Parma-Juventus: le dichiarazioni

Infortuni, dubbi e possibili novità. La Juventus si sta preparando alla sfida di lunedì contro il Parma e Tudor dovrà valutare la condizione di alcuni dei suoi ragazzi, su tutti Koopmeiners e Yildiz . Entrambi si sono allenati a parte nella giornata di venerdì, seduta aperta al pubblico con 300 sostenitori accorsi alla Continassa per osservare da vicino le direttive del tecnico croato e i propri beniamini. Due vittorie e un pareggio è questo, sin qui, il bottino dell'allenatore in tre partite sulla panchina della Vecchia Signora e non vuole certo fermarsi perché l'obietivo quarto posto, che vale la Champions per la prossima stagione, non permette di avere passi falsi vista la bagarre agguerrita. Il tecnico bianconero ha presentato l'importante trasferta, facendo il punto sulla condizione di alcuni giocatori.

Tudor, conferenza Parma-Juventus

Su cosa si è focalizzato il lavoro settimanale? Tudor fa il punto: "Permettetemi di fare i complimenti alle Juventus Women che ieri hanno vinto il loro sesto scudetto nelle ultime otto stagioni. Un traguardo importante. Abbiamo lavorato bene, è stata una settimana più lunga del solito e l'abbiamo sfruttata al massimo. Abbiamo lavorato bene su tutti i punti di vista".

Su lavoro svolto sulle palle inattive: "Abbiamo lavorato, ci mancano alcune caratteristiche di peso specifico, di età ed esperienza, un po' quella malizia che generalmente nella squadra potrebbe mancare un po'. E lo si può trasmettere anche nei calci piazzati. Bisogna provare una crescita maggiore, in fretta: c'è la voglia, la disposizione, c'è da migliorare. I ragazzi sono consapevoli e speriamo di fare meglio". Alla domanda se avesse parlato con i giocatori subentrati nella partita con il Lecce: "Non ho toccato nessun tasto particolare. Abbiamo parlato, ma in maniera normale senza nessun tipo di esagerazione. Ho visto i ragazzi consapevoli e con la voglia di migliorare". Che Parma si aspetta Tudor? "Mi aspetto una gara super difficile, non è detto che loro aspetteranno e andranno in contropiede. Loro si sono presi quel 2-2, non hanno pareggiato per caso o su qualche piazzato: sono andati a prendersi quei goal e hanno pareggiato con merito. Per fare qualcosa di importante servirà non sbagliare niente, ci stiamo preparando così, con 15 giocatori".