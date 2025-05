Tudor: “Mai contento. Douglas Luiz? Non voglio ripetermi. Sul futuro...”

Ultimi accorgimenti per la Juventus prima di partire alla volta di Roma. Ad attendere i bianconeri ci sarà l'insidiosa quanto fondamentale sfida alla Lazio . Quando si è ormai a poche giornate dal termine della Serie A , la gara contro i biancocelesti potrebbe essere determinante per l'assalto al quarto posto in classifica , ultima "porta d'accesso" per la Champions League della prossima stagione. La formazione juventina ci arriva dopo una settimana di duro lavoro, soprattutto per alcuni giocatori alle prese con alcune noie fisiche. A fugare ogni dubbio è stato direttamente il tecnico Igor Tudor che ha presentato la partita nella conferenza stampa di vigilia .

Lazio-Juventus, la conferenza stampa di Igor Tudor

"È stata una partita fatta bene. L'obiettivo è essere sempre quella squadra con quello atteggiamento, quella mentalità e quel calcio che si vuole fare andando avanti, difendersi tutti, ma non solo per quella partita lì". Tudor riparte dalla soddisfazione per l'ottimo atteggiamento visto contro il Bologna. "Ci siamo preparati tutti al meglio, ho visto una bella settimana con più fiducia e consapevolezza nei mezzi. C'era tanta voglia di fare bene, sappiamo l'importanza della partita". Contro la Lazio il tecnico ritroverà il suo recente passato.

C'è voglia di rivalsa? "Non ho mai parlato prima della Lazio. Si è fatto un grande lavoro e si è portata la sudra in Europa Legue, nella mini classifica eravamo secondi in quel periodo. Dopo con serenità ho preso la decisione di andare via, gli voglio bene e gli auguro il meglio". Spareggio Champions? L'allenatore ironizza: "Si sa questo giochetto che a voi piace... (rivolto, sorridendo, ai giornalisti, ndr) Sono tutte finali, lo sento dall'inizio. Una partita importante, ma se vinci e poi perdi le altre due... tutti giocano per qualcosa e vogliono vincere, sono 3 partite uguali. Questa la più importante perchè arriva prima". Che partita sarà con i biancocelesti? "La chiave è sempre in noi stessi. Una suadra forte, diversa dal Bologna, ha altre qualità. Una squadra esperta con gioctori che stanno bene, hanno costruito un'identità".

